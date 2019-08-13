كهل يقتل شابا طعنا بخنجر بحي ديار الورد في بلدية يلل بغليزان

اهتزت، ليلة أمس، بلدية يلل 22 كلم غرب عاصمة الولاية غليزان، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها شاب.

بعدما تعرض إلى طعنات خنجر قاتلة من طرف جاره الكهل،كانت سببا في وفاته داخل مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات ليلل.

وحسب المعلومات التي بحوزة «النهار»، فإن ملاسنات كلامية بين الضحية البالغ من العمر19 سنة وجاره البالغ من العمر 40 سنة.

و ذلك في حدود منتصف الليل لأول يوم للعيد، تحولت إلى جريمة قتل.

بعد إقدام الجاني على توجيه طعنات خنجر للضحية على مستوى عدة مناطق من جسده ليتم نقله إلى عيادة يلل.

حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، فيما سارعت مصالح الأمن لعين المكان وألقت القبض على المجرم.

والتحقيقات متواصلة معه لمعرفة أسباب هذه الجريمة التي وقعت في عيد المسلمين.