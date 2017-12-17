“يناير”و”التيفيناغ” ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي لليونيسكو

قررت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة، ضم احتفالات رأس السنة الأمازيغية، ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي.

باعتباره تقليديا تاريخيا عريقا، تمارسه مجموعة بشرية.

كما تم أيضا ضم أبجدية التفيناغر،باعتبارها تراثا إنسانيا لامادي، بالإصافة الى طبق كسكسوالامازيغي الشهير.

وجدير بالذكر، أن قرار الإنضمام، جاء بعد طلب من المحافظة السامية للأمازيغية لدى اليونيسكو سابقا ،على حسب مانقل موقع البوابة الامازيغية .