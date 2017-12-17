“يناير”و”التيفيناغ” ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي لليونيسكو

قررت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة، ضم احتفالات رأس السنة الأمازيغية، ضمن قائمة التراث العالمي اللامادي.
باعتباره تقليديا تاريخيا عريقا، تمارسه مجموعة بشرية.
كما تم أيضا ضم أبجدية التفيناغر،باعتبارها تراثا إنسانيا لامادي، بالإصافة الى طبق كسكسوالامازيغي الشهير.
وجدير بالذكر، أن قرار الإنضمام، جاء بعد طلب من المحافظة السامية للأمازيغية لدى اليونيسكو سابقا ،على حسب مانقل موقع البوابة الامازيغية .
التعليقات (5)
الناير ليس راس السنة الامازيغية انما هو احتفال بالسنة الفلاحية و الجميع يحتفل به
اما الكسكس ليس امازيغي العرب الاندلسيون هم اصحابه و الامازيغ معظم تراثهم و حتى لغتهم من الحضارة الاسلامية مدة اربعة عشر قرنا ولا توجد اي معلومة او اثر عن حضارتهم هذه الحقيقة الا القبور و كتابات صخرية
مثل ما فعل اليهود و المراركة ينسبون كل شي لهم كذبا و بهتانا و مازال القادم اسو
و انا شخصيا اطلب منكم بحث حقيقي يوثق به في الموضوع ( الكسكس الذي لا يحسنون تحضيره مثل العرب) و ساكون اول المعترفين لان الحق احق ان يتبع ( في الوكيبيديا كيف يكذبون و يستشهدون بابن دريد في اللغة و يحرفون كلمة عربي الى امازيغي (لم تكن معروفة بل بربري )في كلمة كسكس
لكن المحير كيف قبلت اليونسكو بالامر دون بحث (ربما تم تقديم ادلة مزيفة )حسب علمي و منها ما بحث فيه الدكتور عثمان سعدي
ادعاءات اخرى سمعتها انا شخصيا من قبايل مضحكة (مثل سروال اصلها امازيغي مكتوبة في حجارة الهقار)
لا تستهينوا مستقبلا مع تعميم الامازيغية سيفتعلون صراع ولن يسكتوا
لا يمكن تزوير التاريخ العالم كله يعرف ان طعام الكسكس هو من اشهر و اقدم الماكولات عند الامازيغ و خاضة الشاوية و كذالك لباس البرنوس و القشابية و لا يزال احب الماكولات عندهم اما العرب فقد اكتشفوا حقيقة ان بول البعير دواء و من اقدم عاداتهم رعي الجمال في الصحاري فقط
عبد الحفيظ ….انت تتحدث عن التاريخ و انا متاكد ان مستواك ابتدائي و لا تعرف اي شيئ عن تاريخ شمال افريقيا الشعب الحر مسينيسا قاوم الرومان و وحد نوميديا في 200 سنة قبل ميلاد عيسى عليه السلام يوغرطة اكسل الكاهنة مقاومة الاوراس في 1917 و شيشناق و مصطفى بن بولعيد الامازيغ خاظوا المعامع منذ الاف السنين الى الان و يبقى العرب حاشا الرسول (ص) و صحابته يمثلون العالم المتخلف و الذي يسير عكس الاتجاه .
Ahmed ngaous
اتحداك ان تاتيني بدليل واحد لولا العرب لكنت تعبد شجرة او حجرة
اما ادعائك ان البرنوس (اسمه العربي يدل عليه ) هو لكم و القشابية يا حبيبي مع السروال (اسرولن ههه) فهذه الطامة الكبرى
الحضارة الاسلامية لها اربعة عشر قرنا هنا جعلتكم جزءا منها و تشبهتم بالعرب يشهد بها التاريخ بعد ان حرركم العرب من الرومان
الملخص الكذب لا يجعل الكسكس و البرنوس امازيغي و مرة اخرى اتحداكم ان ياتيني عالمكم بورقة واحدة مكتوبة بالمازيغية تثبت كذبكم و انا مستعد ادافع عنكم
اما سبك لاسيادك الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يغير في حقيتكم شيئا