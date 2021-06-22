يورو 2020.. كرواتيا تُرافق التشيك وإنجلترا للدور ثمن النهائي

بلغ سهرة اليوم الثلاثاء المنتخب الكرواتي الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020 بعد اجراء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة كما حسمت إنجلترا صدارة المجموعة.

كرواتيا فازت بثلاثية لهدف وحيد ضد المُنتخب الإسكوتلندي على ملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسغو، وسجل ثلاثية الكروات نيكولا فلاسيتش ، لوكا مودريتش وكذا إيفان بيريسيتش في الدقائق ال17 ، ال62 وال77 بينما سجل كالوم ماكغريغور هدف مُمثل بريطانيا في الدقيقة ال42.

وبملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن سجل رحيم ستيرلينغ الهدف الوحيد للإنجليز في الدقيقة ال12 ليفوز الآخير بهدف دون رد على منتخب تشيكيا ويتأهل المُنتخبين معا لثمن النهائي.