يوسفي” إسناد برنامج المناطق الصناعية الجديدة للولاة للإسراع في إنجازه”

وأكد يوسفي أنّ السلطات العمومية، أخدت على عاتقها توفير العقار الصناعي الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية على مستوى المناطق الصناعية الجديدة، وذلك في إطار البرنامج الوطني المعتمد من طرف الدولة.

في هذا الشأن أضاف الوزير، أنّ المجلس الوطني للاستثمار، صادق على برنامج وطني يتضمن إنشاء وتهيئة 50 منطقة صناعية بما يعد مساحة إجمالية تقارب 12 ألف هكتار.

وقصد الإسراع في وثيرة الإنجاز قال الوزير، أنه تم اسناد برنامج المناطق الصناعية الجديدة للولاة.

وأكد الوزير، أن ترقية الاستمثار الوطني يعد اليوم أولوية، لذلك فإنه يتعين دراسة الحلول المناسبة لحل المشاكل التي تعرقل التنمية والاستثمار المحلي وكذا تأهيل ممثلي الإدارات المحليين ومنحهم المزيد من الصلاحيات.

وعليه، فإن المسؤولين المحليين مدعووون لترقية خصائص مناطقهم لدى المستثمرين والمقاولين والمحتملين.