أعلن حزب جبهة القوى الإشتراكية عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الخميس عن تعيين يوسف أوشيش أمينا وطنيا أولا للأفافاس.

ووفق بيان للافافاس هذا التعيين يأتي بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية يوم 10 جويلية المنصرم.

وخلال المؤتمر الاستثنائي للحزب تم إنتخاب خمسة أعضاء يشكلون الهيئة الرئاسية للحزب وهم:

بلحسل حكيم

سفيان شويخ

امحمد حاجي

براهيم مزباني

نورة طواهرية

وجاء تعيين السيد اوشيش طبقا للقانون الأساسي للحزب الذي يعطي لهيئته الرئاسية صلاحية هذا التعيين.

كما يشغل يوسف اوشيش حاليا منصب رئيس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو.