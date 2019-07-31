يوسف الشاهد يفاجئ التونسيين بشأن الترشح للرئاسة

قال رئيس الحكومة التونسية،”يوسف الشاهد”، إنه لن يخوض في موضوع ترشحه للإنتخابات الرئاسية، قبل نهاية الحداد على الرئيس التونسي الراحل، “الباجي قايد السبسي”.

وجاء تصريح “يوسف الشاهد”، على هامش انطلاق المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء، وقبل يومين من

فتح باب الترشحات للإنتخابات الرئاسية التونسية.

وسيتم الشروع في تقديم الترشحات للرئاسيات التونسية، ابتداء من يوم الجمعة القادم، لغاية الـ9 من شهر أوت القادم.

وينظر إلى رئيس الحكومة التونسية الحالي، كأبرز المرشحين، لخلافة “السبسي”، في الرئاسيات التونسية،

المزمع تنظيمها منتصف سبتمبر القادم.