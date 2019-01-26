يوسف يوسفي: خلق 100 ألف منصب شغل و 2200 مشروع ستنطلق في 2019

كشف يوسف يوسفي وزير الصناعة أن أكثر من 2200 مشروع في ميدان الصناعة ستنطلق في 2019.

بقيمة تصل الى أكثر من ألف مليار دينار، الأمر الذي سيخلق تقريبا مئة ألف منصب شغل، مواكبة للتطور المستمر الذيتشهده الصناعة الجزائرية.

مبرزا أن التخلص من تبعية للمحروقات، يوجب علينا الاهتمام بعدة قطاعات بما فيها الصناعة والفلاحة والسياحة لتنويع الانتاج الوطني.

حيث قد خصصت 310 مليار دينار لإستثمار في قطاع السياحة، حسب احصائيات 2018 على أمل أن يبدأ بلعب دوره الجوهري للخروج من هذه التبعية.

والمساهمة في تنويع الإقتصاد الوطني، الذي يعتبر من أولويات الدولة الجزائرية وسياسة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.