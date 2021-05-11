يوسف بلمهدي يهنىء الجزائريين بعيد الفطر المبارك

هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي سهرة اليوم الثلاثاء الجزائريين والامة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعا الوزير عبر فيديو نشر في التلفزيون العمومي إلى التسامح والتأخي والتعاون والتراحم بين الجزائريين فيما بينهم .

كما حذر الوزير المواطنين من النهاون وعدم التقيد بالبرتوكول الصحي حتى لا نكون سبب في إنتشار فيروس كورونا والعدوى.

وإغتنم الوزير الفرصة ودعا لإخواننا في فلسطين الذين يعانون الويلات من تذبيح وقتل وتشريد من قبل الكيان الصهيوني

وإختتم الوزير عيد مبارك سعيد على الامة الإسلامية وعلينا جميعا