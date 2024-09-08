يونس المنفي يهنىء الرئيس تبون

هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي يونس المنفي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة انتخابه مجدداً لعهدة رئاسية ثانية.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التهاني بمناسبة انتخابه مجدداً لعهدة ثانية، في مكالمة هاتفية من أخيه يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وخلال المكالمة تمنى يونس المنفي التوفيق والسداد للرئيس تبون في مهامه المتجددة، ولسائر الشعب الجزائري موفور النماء والتقدم، مبديا له العزيمة على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصلحتهما المشتركة.

من جهته شكر رئيس الجمهورية أخاه، يونس المنفي، على نبل مشاعره، متمنيا للشعب الليبي الشقيق أن يعُم عليه بدوام الأمن والاستقرار.