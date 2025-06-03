يوهمون ضحاياهم بالإستفادة من سكنات.. ايداع 5 أشخاص الحبس

تمكن عناصر مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط 05 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب على المواطنين بإيهامهم بالاستفادة من سكنات ومحلات ضمن برنامج السكنات العمومية الإيجارية بمنحهم وصولات الدفع وتسليم المفاتيح مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة .

وأوضح بيان لمصالح أمن وهران، أن العملية جاءت بناء على معلومات واردة لذات الفرقة مفادها وجود نشاط مشبوه لأفراد الشبكة. التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة، مكنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهم الخمسة (05). وشل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على الجمهور، عن طريق التزوير في وثائق ومحررات إدارية ومصرفية.

كما أشار المصدر نفسه، أن العملية التي تمت تحت إشراف نيابة محكمة وهران، أسفرت أيضا عن ضبط وإسترجاع مبلغ مالي من عائدات النصب والاحتيال، مجموعة من الوثائق ومحررات إدارية ووصلات دفع مزورة.

حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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