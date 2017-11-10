بودبوز: “أنا لست نجماً..”

الرياضة
  • -
  • 0
بودبوز: “أنا لست نجماً..”
بقلم أمير بهلول

تحدث الجزائري، رياض بودبوز، في ندوة صحفية على هامش زيارته إلى مدرسة فريقه ريال بيتيس وأكد أنه لا يزال يعمل جاهدا من أجل الوصول إلى مستواه المعهود.

وقال بودبوز: “لم أصل إلى المستوى المثالي بعد، أعمل كل يوم وبكل جدية من أجل الوصول إلى 100% من إمكاناتي”.

وأضاف: “الهدف الذي سجلته في خيتافي كان مهما بالنسبة للفريق ولي أيضا، كان بمثابة ثمرة العمل الجدي”.

وتابع بودبوز حديثه: “شاهدت الليغا في التلفاز والآن أنا لاعب في هذه المنافسة، الأمر مختلف تماما، كل الأندية تلعب بطريقة رائعة ولديه لاعبين مميزين”.

وختم كلامه: “أنا لست نجم الفريق، بل لاعب في الفريق، والترحاب الكبير الذي حظيته به من طرف جماهير الفريق لم أتخيله أبدا”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital