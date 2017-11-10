تحدث الجزائري، رياض بودبوز، في ندوة صحفية على هامش زيارته إلى مدرسة فريقه ريال بيتيس وأكد أنه لا يزال يعمل جاهدا من أجل الوصول إلى مستواه المعهود.

وقال بودبوز: “لم أصل إلى المستوى المثالي بعد، أعمل كل يوم وبكل جدية من أجل الوصول إلى 100% من إمكاناتي”.

وأضاف: “الهدف الذي سجلته في خيتافي كان مهما بالنسبة للفريق ولي أيضا، كان بمثابة ثمرة العمل الجدي”.

وتابع بودبوز حديثه: “شاهدت الليغا في التلفاز والآن أنا لاعب في هذه المنافسة، الأمر مختلف تماما، كل الأندية تلعب بطريقة رائعة ولديه لاعبين مميزين”.

وختم كلامه: “أنا لست نجم الفريق، بل لاعب في الفريق، والترحاب الكبير الذي حظيته به من طرف جماهير الفريق لم أتخيله أبدا”.