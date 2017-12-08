تمنى عبد الرحمان حشود، لاعب مولودية الجزائر، النصر للفلسطينيين، في قضيتهم ضد الإحتلال الصهيوني، وأكد مرة أخرى أن القدس ستبقى دائما فلسطينية.

وقال حشود عقب مواجهة الداربي أمس الخميس أمام إتحاد الحراش: “القدس ستبقى دائما عاصمة فلسطين الأبدية.. والنصر لإخواننا الفلسطينيين”.

وأضاف: “الشعب الجزائري كله متضامن مع اخوتنا في فلسطين”

وتابع: “أوجه ندائي إلى كل الجزائريين للدعاء إلى إخواننا في فلسطين”

وعبر حشود عن تضامنه مع فلسطين، أمس الخميس بعدما سجل الهدف الأول للعميد، حيث كتب على قميصه “القدس عاصمة فلسطين الأبدية”.

وأظهره أمام الكاميرات ليؤكد للجميع تضامن الجزائريين مع القدس، ورفضهم ان تكون عاصمة الكيان الصهيوني.