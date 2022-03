ّأمازون تغلق مكتباتها

قامت أمازون بإغلاق المكتبات المادية ومواقع “Amazon 4-Star” وأكشاك التسوق المنبثقة في مراكز التسوق. حيث يضيق أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم دفعه الفعلي إلى قطاع البقالة.

كما تعتزم شركة أمازون “التركيز بشكل أكبر على متاجر Amazon Fresh و Whole Foods Market و أمازون قو و Amazon Style. وتقنية Just Walk Out الخاصة بنا” ، هذا ما قالته أمازون يوم الأربعاء في بيان عبر البريد الإلكتروني.

أضاف:”نظل ملتزمين ببناء تجارب وتقنيات رائعة وطويلة الأجل للبيع بالتجزئة”. كما “نعمل عن كثب مع موظفينا المتأثرين لمساعدتهم في العثور على أدوار جديدة داخل أمازون.”

في حين، بدأت أمازون بالاندفاع نحو تجارة التجزئة المادية عام 2015 عندما افتتحت مكتبة في سياتل. وتعهدت باستخدام التكنولوجيا لإعادة تعريف تجربة التسوق. لكن الموقع الأول كان يشبه بارنز أند نوبل صغير الحجم بدون قهوة. بعد ثلاث سنوات، افتتحت الشركة متاجر أمازون 4 نجوم لتسليط الضوء على المنتجات التي كانت شائعة في المتجر الإلكتروني.

وكانت التشكيلة تشبه المنتجات العشوائية التي تم بيعها لعقود من قبل تجار التجزئة مثل Brookstone، وفشلت متاجر 4 Star بالتميز. كما يوجد في أمازون 24 مكتبة، و33 مكتبة من فئة 4 نجوم وتسعة أكشاك منبثقة في مراكز التسوق.

في حين، خططت الشركة لفتح 16 موقعًا آخر من فئة 4 نجوم، مما يشير إلى أن قرار إغلاق العملية كان مفاجئًا. وحققت الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها أكبر تحرك لها في تجارة التجزئة المادية في عام 2017. باستحواذها على شركة هول فودز ماركت بقيمة 13 مليار دولار ، والتي تضم حوالي 450 موقعًا.

منذ ذلك الحين ، أطلقت الشركة أيضًا متاجر السوبر ماركت Amazon Fresh الخاصة بها. ولديها الآن 24 موقعًا في كاليفورنيا وإلينوي ومنطقة وسط المحيط الأطلسي.