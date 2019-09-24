“تشافي” يرمي الكرة في مرمى “بونجاح”

كشف المدرب الإسباني لفريق “السد” القطري “تشافي هيرنانديز” أنه يهدف للتتويج برابطة أبطال أسيا في ظل تواجد العديد من الأسماء الثقيلة في تشكيلته.

وقال قائد البارصا السابق في حوار مع يومية ARA الإسبانية:”الجميع في قطر يحلم بالتتويج بكأس رابطة أبطال أسيا لهذه السنة خاصة بعد وصولنا للدور نصف النهائي”.

“نمتلك تشكيلة قوية ولاعبين جديين وذوي خبرة أمثال القائد الرائع غابي وكذا ثنائي من كوريا الجنوبية يُقدم الكثير والهداف الرائع بغداد بونجاح”.

وبهذا التصريح أكد “تشافي” أنه يعول كثيرا على هدافه الجزائري الذي ساهم في تأهل السد ضد النصر في الدور ربع النهائي.