‏بريطانيا: إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة، نادين دوريس، بفيروس كورونا، لتصبح أول وزير في بريطانيا يصاب بالفيروس.

وحسب “BBC” فإنّ الوزيرة حضرت مناسبة عامة بـ”10 داونينغ ستريت” الأسبوع الماضي بحضور رئيس الوزراء، بوريس جونسون،كما أنّها زارت البرلمان.

الأمر الذي يعني أنّ الوزير البريطانية إلتقت العديد من الأشخاص مايرشح أنّ ها قد نقلت العدوى لأناس آخرين.

وقالت دوريس في بيان: “يمكنني أن أؤكد أنّني تثبّت من إصابتي بفيروس كورونا. بمجرد إخباري أخذت جميع الإحتياطات الموصى بها وكنت أعزل نفسي في المنزل”.

وأضافت الوزيرة: “الصحة العامة في إنجلترا بدأت بالبحث عن جهات إتصال مفصلة، فيما يتابع القسم ومكتبنا البرلماني نصائحهم عن قرب”.