‫تسديد المخلّفات المالية للأستاذة وعمّال التربية قبل 31 ديسمبر

‫أكدت وزارة التربية الوطنية، بأنه سيتم تسديد المخلّفات المالية المتراكمة منذ سنوات، قبل 31 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أنها تلتزم برفع طلب للسلطات العليا للبلاد قصد مراجعة شبكة الأجور الخاصة بالأساتذة وعمال التربية، نظرا لارتفاع التكاليف المعيشية مقارنة بالأجر الذي يعدّ زهيدا.

‫وأكدت وزارة التربية الوطنية في محضر الاتفاق الذي تم توقيعه بينها وبين نقابة “الكناباست”،‫ والذي تحوز “النهار” على نسخة منه، بأنها تلتزم بتنظيم مسابقة ترقية خاصة بالرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكوّن” بعنوان سنة 2021،‫ أي قبل نهاية السنة الجارية، وكذا بعنوان سنة 2022.

‫ وقالت في هذا الشأن، إنه للفصل في ملف الترقية إلى الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكوّن”، قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم مسابقة ترقية الأساتذة إلى رتبتي “رئيسي” و”مكوّن” في جميع المراحل التعليمية بعنوان سنة 2021، وفق الآليات والترتيبات التنظيمية المتعارف عليها، كما أكدت على تنظيم مسابقة ترقية لرتبتي “رئيسي” و”مكوّن” بعنوان سنة 2022.

‫أما بخصوص الرد على الطلب المتعلق بالأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال، وكذا أساتذة التعليم التقني في الثانويات، فإن وزارة التربية قررت إجراء امتحان مهني في دورة استثنائية لهذه الرتب بعنوان سنة ‫2021 قصد تسوية الحالات المتبقية نهائيا.

‫كما وعدت وزارة التربية بإعادة النظر في المنشور الوزاري المتعلق بالحركة التنقلية بالتشاور مع النقابات.

‫وكانت “الكناباست” قد طالبت بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة مراعاة للظرف الاستثنائي، وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف لامتصاص جميع الساعات الإضافية.

‫وطالبت النقابة بتسوية وضعية ‫الآيلين ‫للزوال ‫الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012، بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة “أستاذ مكوّن”، وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات والمعلمين المساعدين، بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.‫

ومن ‫المطالب أيضا، التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب ‫المستحدثة “رئيسي” و”مكوّن”، وتسديد المخلّفات المالية المتراكمة منذ سنوات، والأهم هو إعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي، مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون، مع إخراج المدارس الابتدائية من وصايا البلديات، وضبط الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص.

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