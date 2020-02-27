10وفايات خلال أسبوع بسبب حوادث المرور

توفي عشرة أشخاص وجرح392أخرون في326حادث مرور على مستوى المناطق الحضارية خلال الفترة الممتدة من18الى 24فيفري الجاري حسب بيان للأمن الوطني.

وعن أسباب الحوادث تشيرالمعطيات الى أنها تعود بالأساس الى العنصر البشري نتيجة عدم احترام قانون المرور.

وأضاف ذات المصالح أنه مقارنة بالاحصائيات الأخيرة .عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا في عدد الجرحى دون تسجيل فارق فيعدد الوفايات.

في هذا الايطار تجدد مصالح الأمن الوطني دعواتها للسائقين لتوخي الحذر حفاظا على سلامتهم واضعة الرقم لأخضر 1548،وخط النجدة17تحت تصرفهم.