10 دول أوروبية تسهل إصدار تأشيرة شنغن و4 آخرى تشددها

كشفت وسائل إعلام أوروبية مؤخرًا عن قائمة الدول العشر الأسهل للحصول على تأشيرة شنغن لهذا الصيف.

وبناءً على بيانات تأشيرات شنغن الصادرة في عام 2022، فإن الدول العشر التي لديها أقل معدل للرفض هي كما يلي:

إيطاليا – بمعدل رفض 12.7 في المائة

اليونان – بمعدل رفض 12.5 في المائة

سويسرا – بمعدل رفض 12 في المائة

بولندا – بمعدل رفض 11.6 في المائة

لوكسمبورغ – بمعدل رفض 10.5 في المائة

فنلندا – بمعدل رفض 9.7 في المائة

سلوفاكيا – بمعدل رفض 9.7 في المائة

لاتفيا – بمعدل رفض 9.5 في المائة

ليتوانيا – بمعدل رفض 7.8 في المائة

آيسلندا – بمعدل رفض يبلغ 1.9 في المائة فقط

4 دول تشدد إصدار تأشيرات شنغن

إستونيا هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن التي لديها نظام تأشيرات صارم. حيث رفضت بعثاتها الدبلوماسية عددًا كبيرًا من الطلبات في العام الماضي.

كما أظهرت البيانات أنه في عام 2022، أن البعثة الدبلوماسية الإستونية. في مصر وتركيا والهند رفضت عددًا كبيرًا من طلبات تأشيرة شنغن. مما ترك مئات الأشخاص غير قادرين على الوصول إلى البلاد والكتلة.

كما رفضت السفارة الإستونية في القاهرة، مصر، ما يقرب من ثلثي جميع طلبات تأشيرة شنغن العام الماضي. وهو ما يمثل أعلى نسبة.

وحدث الشيء نفسه في تركيا والهند، حيث رفضت إستونيا 56 في المائة و 52.1 في المائة. من جميع طلبات تأشيرة شنغن، على التوالي.

من ناحية أخرى، فإن البلدان الأخرى المصدرة لتأشيرات شنغن لديها معدل رفض أقل لمواطني البلدان المذكورة أعلاه. مع مالطا وسلوفاكيا والبرتغال وفنلندا ، من بين دول أخرى ، بعد إستونيا.

وتعليقًا على الأرقام ، قالت المسؤولة الصحفية بوزارة الخارجية الإستونية، آنا تيسلر-لافرينتجيف. للإذاعة العامة الإستونية ، ERR ، إن جميع دول شنغن لديها معدلات رفض عالية.

وفيما يتعلق بطلبات التأشيرة المقدمة من مواطني مصر وتركيا والهند ، قال تيسلر لافرينتجيف. إن سبب الرحلة التي يقدمونها غير موثوق به. مشيرًا إلى أن معدل الرفض المرتفع مرتبط بالخوف من استخدام هؤلاء المواطنين لتأشيراتهم للوصول إلى الآخرين. بلدان.

كما قال تيسلر لافرينتجيف: “تكمن المشكلة في موثوقية المستندات التي تثبت الغرض من الرحلة. والتي يتم تقديمها عند التقدم للحصول على تأشيرة في هذه البلدان. وعندما يكون هناك سبب للشك في أن الوجهة هي إستونيا وليست دولة أخرى في منطقة شنغن”. خطأ.

وقال Tisler-Lavrentjev أن المعلومات المضللة المقدمة من المتقدمين. للحصول على تأشيرة شنغن هي أيضًا عامل. مشيرًا إلى أن العديد من المتقدمين يزعمون أنهم يزورون أقاربهم في إستونيا فقط. لكي يكتشفوا أن هؤلاء الأقارب لم يعودوا يقيمون في إستونيا.

من ناحية أخرى ، فإن الدول ذات أعلى معدلات الرفض هي مالطا والسويد وبلجيكا وفرنسا.