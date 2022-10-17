10 سنوات حبسا نافذا لإطار سامي سابق في سونطراك بتهمة التخابر مع عبدو سمار

أدانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة الاعدام. في حق إطار سامي سابق بالمؤسسة النفطية سوناطراك المدعو “و.لمين”.

حيث كان يشغل منصب رئيس لجنة الصفقات للمديرية العامة لذات المؤسسة الى غاية مارس 2020. عن تهم ثقيلة تتعلق بالتخابر مع عملاء لصالح دول أجنبية. بعد تسريب المتهم معلومات خطيرة جدا. للمتهم الفار من العدالة الجزائية” عبدو سمار عبد الرحمان” لها مكانة وأهمية لمؤسسة “سونطراك”. تضمنت معلومات استراتيجية تخص مخطط تنمية المحروقات مستقبلا. مما أثر سلبا عى الاقتصاد الوطني، على غرار الشركة النفطية التي تضررت. بسبب الكشف عن مشروع صفقات ذات أهمية مبرمة مع شركاء أجانب،كان من شأنها تحقيق أرباح جمة .

وتم توجيه الاتهام في إطار التحقيق الى المدير العام السابق لسوناطراك ” عبد قدور مومن” الموقوف لسبب آخر. باعتبار هذا الاخير كان له دور ايضا في ذات القضية لتسريبه معلومات تخص الشركة التي كان على رأسها. لعملاء بدول أجنبية منها جزائريون مقيمين بالخارج. غير أن غرفة الاتهام فصلت الملف الحالي لاجل استكمال إجراءات التحقيق. وإجراء مواجهة مع ” مومن ولد قدور” والمتهم الحالي. وهي القضية التي تعد قيد التحقيق على مستوى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد.

انتفاء وجه الدعوى الجزئي لثلاث متهمين

كما قضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بانتفاء وجه الدعوى الجزئي لثلاث متهمين يعدون اطارات سامية هم أيضا بالمؤسسة. كانوا محلّ متابعة في ملف ” التخابر” الحالي ويتعلق الامر بالمدعو ” ج.كريم”،” ونوغي فرحات”،” م.لمين”.

المتابعة الجزائية في حق المتهم الحالي “و.لمين” الذي قضى 24 سنة في مؤسسة سوناطراك، جاءت مطلع جوان 2020. بعدما أضفت التحريات في ذات القضية أن المتهم ” ن محسن” أرسل 37 رسالة للمتهم ” عبدو سمار” في ظرف 3 أشهر بدون مقابل.

وتم التواصل عبر بريده الالكتروني الخاص به المسمى ” تحوي ملفات حساسة لسوناطراك. وهو ما توصلت له الخبرة العلمية بعد التفتيش الالكتروني لجهاز المتهم الحالي. ومنه تلقى المتهم رسالة شكر من عبدو سمار ،قبل أن يقوم بنشرها والتطرق اليها بالتفاصيل عبر صفحته”+ Alger part ”

ومن ضمن الملفات السرية التي أرسلها المتهم تلك التي تعلقت بمشروع شراء المصفاة الإيطالية ” أوغيستا”. والتوظيف العشوائي عن طريق المحاباة للاطار ” أمين ملايكة” كرئيس فرع نقل الانابيب من دون أي منصب تقلده من قبل.

بالاضافة الى توظيف الاطار “”معاذ عبد الله” بالشركة من طرف المدير العام بشركة ” ستورفات” المدعو ” حكار توفيق “.

على غرار رسالة تضمنت موضوع حول فيروس “كوفيد 19” ، واخرى تتعلق بالشركة للطاقات “ألجيسكو”. وهي المعلومات التي اعتبرها الطرف المدني ” شركة سوناطراك أنها معلومات ذات طابع سري للغاية. لا يمكن توفرها لدى الموظفين او متداولة.

كما أن ” عبد سمار” قام بالتطرق اليها عبر موقعه الالكتروني”+ Alger part “، مما جعلها في متناول الجميع. خاصة الدول الاجنبية باعتبار ان سوناطراك شركة تجارية لها أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني.

انكار التهم..

من جهته المتهم وخلال مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه، أنكرها جملة وتفصيلا في أول استجواب له. قبل أن يعترف لرئيس الجلسة، بأنه أرسل 4 رسائل للمتهم ” عبدو سمار” عبر بريد إلكتروني. انشأه خصيصا للتخابر معه، مضيفا أن المعلومات التي أرسلها له ليست سرية، بل متوفرة في الجرائد وعديد المواقع الإخبارية.

وعن سبب إرسال هذه الرسائل صرح المتهم بكل طلاقة، بانه بداعي الانتقام من المدير العام السابق ” توفيق حكار”. بحكم ظلمه بعد استبعاده من شركة” سوفرات”. لرفضه مساعدة عضو مجلس الدولة ” زموري” خاصة وأنه كان ينتظر تعيينه في منصب نائب المدير انذاك. نظير الإنجازات والمجهودات التي قدمها للمؤسسة.

وراح يذكر منها جني سوناطراك اكثر من 150 مليون دولار في مجال استغلال الحقول. على غرار الظلم الذي تعرضت له زوجته بمحطة سونلغاز بسيدي رزين بمنطقة براقي شرق العاصمة.

النائب العام اعتبر المعلومات التي أرسلها المتهم لعبدو سمار، أنه لو نتخيل انه تم تداول هذه المعلومات في المحافل الدولية. ومنظمة ” اوبك” لا ضرر ولا ضرار، لكن للأسف الضرر جاء من شخص كان يعمل بها. مع علمه بان المؤسسة لها شأن كبير من الناحية الاستراتيجية. ملتمسا تسليط العقوبة السالف ذكرها سالفا عن جناية تسليم معلومات ومستندات يجب ان تحفظ تحت ستارمن السرية لمصلحة الاقتصاد الوطني. إلى عملا دولة أجنبية، جنحة الإدلاء بأسرار المؤسسة لجزائريين يقيمون في بلاد أجنبية. جنحة توزيع منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية، جناية الاستحواذ على معلومات. او مستندات سرية بقصد تسليمها لدولة أجنبية او أحد عملائها.

الجدير بالذكر أن محكمة الحال ستحكم غيابيا عن المتهم الفار عبدو سمار مع تأييد أمر القبض الجسدي في حقه.