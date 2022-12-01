10 سنوات حبسا نافذ لبراقي ارزقي

سلطت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الإقتصادية والمالية بسيدي أمحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير السابق للموارد المائية ارزقي براقي رفقة الامين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى رحيال 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة مع امر ايداعه من الجلسة في هذه القضية ،مع ادانة المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الهارب من العدالة المدعو (ق.ع) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة مع امر بالقبض الدولي عليه ، و أحكاما اخرى متفاوتة لباقي المتهمين وهم إطارات بالوكالة الوطنية للسدود تراوحت بين البراءة الى 5 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين ، مع الامر بمصادرة الممتلكات و الحسابات و الارصدة البنكية للمتهمين المدانين .

وجاءت هذه الأحكام بعد ان توبع براقي ارزقي بصفته مدير الصيانة والمراقبة وعضو لجنة تقييم العروض بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ” ANBT ” رفقة بقية المتهمين في قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية و السدود ،هذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالمنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال.

وبعد إستجواب براقي أرزقي من قبل رئيس القطب كمال محمد بن بوضياف حيث انكر براقي التهم المنسوبة إليه ، و بعد سؤاله من قبل القاضي عن كيف منحه صفقات بطريقة مخالفة للقانون لشركة ” AWE” بدلا من ” ألستوم ” ALSTOM ” ،أجاب براقي أنه كان يشغل في تلك الفترة مدير الصيانة و مهمة مراقبة السد ، و بالنسبة للصمامات 2000 ملم، اجاب براقي ان شركة ” الستوم” اقترحت أن يكون هناك صمامين ذات سعة 1000 ملل مما يستوجب مصاريف إضافية التي تعود على عاتق الوكالة الوطنية للسدود، زد على ذلك فإن غرف الصمامات لم يتم دمجها أيضا ضمن مصاريف المشروع إلى جانب التزامهم بتكاليف الهندسة المدنية والتجهيزات الإضافية والملحقات والاكتفاء فقط بالتموين بالتجهيزات ،و حول سؤاله حول ذمته المالية و الحسابات البنكية بالعملة الصعبة، وأملاك اخرى تخصه ،اجاب انه قام بالتصريح بها لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبرر لدى المحكمة العليا بمصدر هذه الأموال ،و بعد استجواب الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية سابقا مصطفى كريم رحيال انكر هذا الاخير التهم المنسوبة اليه موضحا بذلك انه لا يتمتع بصلاحيات منح المشاريع أو الإمضاء على الصفقات أو التعاقد مع الشركات المنجزة، لأن صلاحياته تتمثل في التنسيق في برامج التنمية الخاصة بالوزارة التي ينتمي إليها ،مؤكدا انه لم يتدخل في عمل او تسيير او قرارات الوكالة الوطنية للسدود، التي تتمتع بإستقلالية تامة في التسيير تحت وصاية الوزير، و ليس لديه اي سلطة عليها ،و بعد إستجواب بقية المتهمين من بينهم رؤساء المشاريع محل المتابعة وإطارات ومهندسي بالوكالة الوطنية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،

و الذين انكرو ايضا التهم المنسوبة اليهم مؤكدين انهم كانو يمارسون مهامهم وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها .

و بعد مرافعة هيئة دفاع براقي ارزقي ممثلة في المحامي رحموني وليد و المحامي بوروشة بشير و بعد تدخلهم للمرافعة صرحوا ان القضية تعتبر الاولى التي تعرض امام القطب الاقتصادي و المالي حيث استمر فيها التحقيق اكثر 16 سنة ، و حقق فيها اكثر من 10 قضاة تحقيق إبتداءا من محكمة حسين داي ،مرورا بالقطب المتخصص ،و المحكمة العليا ،وصولا الى القطب الاقتصادي المالي ،غير ان التحقيق لم يظهر اي حقيقة ، وبخصوص الخبرة يوجد بها الكثير من العيوب منها مخالفة للمادة 146 من ق.إ.ج التي تشترط ان تكون مهمة الخبير تقنية غير ان قاضي التحقيق ندبه من اجل القيام بمهمة قانونية ،و اضاف ان المشروع الثاني الذي يتعلق بربط السدود بالاقمار الصناعية ، موكلهم ليس له لا ناقة و لا جمل فيها ، بحيث انه بصفته عضو في لجنة تقييم العروض الخاصة بمشروعين فان هذه الاخيرة طبقا لنص المادة 111 من مرسوم الرئاسي سنة 2002 تقوم بإقتراح و ان المدير العام بصفته ممثل المصلحة المتعاقدة و الامر بالصرف هو من يختار الشركة ،وهذا بعد موافقة اللجنة الوطنية للصفقات طبقا لنص المادة 143 من قانون الصفقات باعتبارها مركز اتخاذ القرار ، مع العلم فيما يخص ان كل العدادات تم تركيبها و دخلت حيز التنفيذ من اكثر من 17 سنة كما هو ثابت من التقرير المرسل من الوكالة الوطنية للسدود الى المفتشية العامة للمالية ملتمسين ببرائته .

نجيبة سماي