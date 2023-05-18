10 سنوات سجنا لبرلماني سابق فار والبراءة لشقيقه ونجله

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس حكما غيابيا في حق المتهم البرلماني الفار علي الهامل. يقضي بـ10 سنوات سجن مع تأييد امر بالقبض الجسدي في حقه.

كما برأت نجل البرلماني مقيم بانجلترا المتهم الموقوف “م. ر” وشقيقه “الهامل.ع” وصهرهما “د.ن” مسير لدى العديد من الشركات بأدرار والعاصمة. إلى جانب المتهم “ف.ع” مسير شركة خاصة. من تهم تتعلق بارتكاب افعال إرهابية منها جناية الاشادة بالافعال الإرهابية. جنحة تبييض الاموال ، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركه رؤوس الأموال من و الى الخارج.

تفاصيل القضية

وقائع الملف مجددا انطلق بتاريخ 3 نوفمبر 2021 لحظة وصول المتهم الموقوف “ه.ر” على متن الرحلة الجوية القادمة إلى مطار هواري بومدين. أدرار ليتم د من طرف افراد الشرطة مطار أدرار إلى مقر أمن الولايه كون المعني وردت معلومات بخصوصه. تفيد بأنه مقيم بانجلترا قادم إلى ولاية ادرار سرا عبر مدينة “تيمياوين” بحوزته سلاح حربي. من أجل جمع الاموال لصالح والده البرلماني السابق. محل أمر بالقبض المسمى “الهامل علي” المتواجد حاليا خارج التراب الوطني،

كما ورد أن المسمى “م.ر” قام بالتقاط صور لبذلة عسكرية للجيش المالي ويحمل سلاح كلاشيكوف قام بنشرها على شبكه التواصل الاجتماعي. وتفيد المعلومات بشأنه أن المعني توجه إلى مدينة “باماكو” رفقه صديق له من جنسية مالية. مع التقاط 3 صور له في الحدود الجزائرية المالية ما جعل المعني محل شبهة في الانخراط بجماعه إرهابية بالخارج.

وبعد استلام محققي فصيله الابحاث للدرك الوطني للجزائر المشتبه فيه ” الهامل محمد رمز الاسلام ” اكد انه خلال سنه 2007 زاول الدراسة بمسقط رأسه بولايه ادرار الى غايه حصوله على شهاده البكالوريا 2020 التحق إلى جامعة بانجلترا مصرحا ان والده “علي” هو من يتكف بمصاريف الدراسه والإقامة في العاصمه لندن، وفي تلك السنة قام بتحويل المبلغ بالكامل بحسابه لدى بنك الخليج.

واضاف المتهم ” محمد رمز الاسلام ” انا لديه صديق يسمى “عادل المهار” بماليزيا عمره 22 سنه، حيث تم دعوته من طرفه لتناول وجبه عشاء رفقة ضابط شرطة بمطار باماكو ، اين قام هذا الاخير بتسليمه مسدسه الشخصي من اجل اخذ صورة له تظهر فيها يده ليقوم بنشرها على صفحته ثم حذفها، نافيا التقاطه صورا له بالقرب من الحدود الجزائرية المالية أو حاملا لسلاح كلاشيكوف.

حجز مبلغ هام من العملة الصعبة في منزل البرلماني

وأسفرت عملية تفتيش منزل البرلماني الفار، عن حجز 330 جنيه استرليني، 29 يوان صيني، 485 درهم اماراتي، 1377 ريال سعودي، 1000 سيبا، 425 اورو 56,000 وون كوري، 210 دينار تونسي، 20 درهم 5000 ريال ايراني، 63,400 دج، جهاز حاسوب وهاتف نقال، بطاقه الدفع الالكتروني الخاصه ببنك الخليج المسجله باسم الهامل علي.

ومواصله للتحقيق تم سماع المسمى “الهامل. ع” شقيق ” الهامل علي” المكلف والوكيل عنه لعديد شركاته صرح هذا الاخير، انه قام بتاريخ 28/5/2021 بمنح العقار الموقوف الذي هو عبارة عن أرض بيضاء بادرار، لفائده مديريه الشؤون الدينية والاوقاف بالولاية، من اجل الانتفاع بها في اطار الوقف وان عملية البيع تمت بهدف تسديد الديون المترتبه عن شركته لفائدة البنوك وبعض المتعاملين. كما انه استلم اموال بيع هذه العقارات وقام بتسليمها للمسمى “ف. عبد القادر ” .

وفي اطار تحقيق ايضا تم السماع إلى صهر البرلماني الفار “علي” المسمى “أ.نور الدين”. الذي يعد مسير لدى العديد من شركات ” الهامل علي”. حيث أضاف بأن صهره كلفه بعدة مهام بدون وكالة للقيام بإجراء بخصوص بيع عقاراته. نافيا تحويل أي مبلغ مالي إلى الخارج لفائده صهره علي وابنه “رمز الاسلام”.

كما أكد المسمى “ف. عبد القادر” في اطار التحقيق انه قام بايداع الأموال المتأتية من أرباح الشركات في حساباته وحسابات “علي”. معترفا قيامه بتحصيل عائدات بيع بعض العقارات سنة 2020 بقيمة 400 مليون سنتيم. وعقارات أخرى بتكليف من “الهامل علي” وسلمه تلك الأموال.

ومواصلة للتحريات فقد تبين ان المتهم القادر” قام بشراء قطعة بأدرار بمبلغ 500 مليون سنتيم ملك للهامل علي، وسلم للأخير 400 مليون سنتيم. كما أودع مبالغ بالعملة الوطنية والصعبة في حساب المتهم “الهامل علي”. محوّلا له مبلغ 6250 أورو، بعد مغادرته التراب الوطني سنه 2020. معترفا قيامه بعمليتين تتراوح كل عمليه بين 2000 دولار الى 5000 دولار.

مؤكدا أن “علي” ، بعد مغادرته تراب الوطني اتصل به من اجل القيام بتحويل مبلغ مالية من العملة الصعبة. كانت موجوده بالخزانة الحديدية والتي تقدر بحوالي 7000 دولار.