10 سنوات سجنا لثلاثيني زَوّر مبلغ مالي وتداوله بحي باب الوادي

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ل.نور الدين”. لضلوعه في جريمة تزوير مبلغ مالي قدره 47000 دج من فئتي 1000 و2000دج من العملة الوطنية. كانت موجهة للتداول في السوق الوطنية، بعد طرحها على مستوى باب الوادي مقر إقامته. بالإضافة كذلك إلى قيامه بتزوير شهادات علمية ضبطت في مسكنه العائلي بعد تفتيشه.

وجاء منطوق الحكم بعدما إلتمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم. لمتابعته بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في السوق الوطنية وجناية تزوير وثائق إدارية.

وقائع القضية

حيث تتلخص وقائع القضية حسب محضر التحريات الأولية المجر من طرف مصلحة فرقة الشرطة القضائية أنه بتاريخ 29/11/2023. وردت إلى مصالحهم معلومة مؤكدة مفادها قيام المدعو “ل.نور الدين” بتداول أوراق نقدية مزورة على مستوى احياء باب الوادي. وقد تمكنت مصالح الضبطية القضائية من توقيفه بتاريخ 29/11/2023 في حدود الساعة منتصف النهار بشارع العقيد لطفي باب الوادي. وبحوزته مبلغ مالي قدره 47000 دج متكون من 23 ورقة نقدية من فئة 2000 دج و واحدة من فئة 100 دج بجيب سرواله. وكذا مفتاح ذاكرة سعة 4 جيغابايت وبمعاينة الأوراق النقدية، من فئة 2000 دج. تبين أن 21 ورقة منها تحمل نفس الرقم التسلسلي، إضافة إلى نوعية الورق المستعمل وطبيعة الألوان وغياب دمغة “الأمير عبد القادر”.

وبتاريخ 29/11/2023 تم تفتيش مسكن المتهم “ل. ن” فتم ضبط 26 ورقة نقدية من فئة 100 دج و 71 ورقة نقدية من فئة 200 دج و 34 شهادة. كما تم ضبط أدوات و معدات اعلام الي و طابعة و قاطعة أوراق.

وعند سماع المتهم إعترف بحيازته الأوراق النقدية المزوّرة التي كانت موجهة للتداول في السوق وشراء بعض الحاجيات. حيث قام بنسخها وطباعتها شخصيا بواسطة معدات الاعلام الآلي.

واستكمالا لإجراءات التحقيق، تم إرسال الأوراق النقدية الى بنك الجزائر، حيث جاء ردهم بأن 77 ورقة نقدية من فئة 200 دج، مزورة و 12 ورقة نقدية من فئة 1000 دج مزوّرة. فيما تبين أن 17 ورقة نقدية من فئة 2000 دج غير مزوّرة و 15 ورقة نقدية من فئة 1000 دج غير مزورة.

ولدى سماع المتهم “ل.ن” صرح أنه أنه قام بتزوير الأوراق النقدية من فئة 2000 دج وقد 1000 دج بواسطة أجهزة الاعلام الآلي التي يملكها في منزلي. أما بخصوص الشهادات العلمية فهي صحيحة، وأنه لم يسبق له إستعمال الأوراق المزورة في اقتناء أشياء أو طرحها للتداول. وأنه كان يحملها معه ويحتفظ بها في جيب سرواله فقط.

وفي الجلسة إعترف المتهم بتزويره الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته بواسطة جهاز حاسوب في مسكنه. وأنه كان ينوي طرحها في السوق الوطنية للتداول.

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