10 شهداء و 1200 جريح في مسيرة يوم الأرض بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الجمعة، عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1200 آخرين

خلال مواجهات يوم الأرض بقطاع غزة، مع جيش الاحتلال الصهيوني

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة أكثر من 1200 فلسطيني بجراح مختلفة واستنشاق للغاز المسيل للدموع.

وأضاف ذات المصدر، أن مستشفيات شمال قطاع غزة دعت المواطنين بضرورة التبرع بالدم

لصالح الجرحى والمصابين من المواجهات الدائرة مع الاحتلال الصهيوني على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ورفع العلم الجزائري في كل المسيرات التي خرجت لإحياء يوم الأرض.