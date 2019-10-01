100 راغب في الترشح لرئاسيات ديسمبر 2019

بلغ عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر 2019، إلى 100 شخصية.

وتوقع المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، أن يتضاعف العدد قبل نهاية المدة المحددة يوم 25 أكتوبر.

وقال علي دراع، أن السلطة تسجل يوميا، قدوم 10 إلى 15 شخصية راغبة في الدخول إلى الاستحقاقات المقبلة.

ومن أبرز الشخصيات التي أعلنت ترشحها للرئاسيات، علي بن فليس عن حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون.

في حين، قرر كل من عبد الله جاب الله، وعبد الرزاق مقري، عدم خوض غمار الانتخابات.