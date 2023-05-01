100 مليون سنتيم “سلفية” لـ30 ألف أستاذ لاقتناء سيارات

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية بقطاع التربية عبد القادر حماداش، عن تخصيص منحة تقدر بـ 100 مليون سنتيم. خاصة باقتناء سيارات لفائدة منتسبي القطاع.

وقال المتحدث في تصريح لـ”النهار أون لاين” إن الدفعة الأولى ستكون معتبرة وستشمل 30 ألف سيارة يستفيد منها عمال التربية.

وأوضح المتحدث أن هذه العملية سيتم الشروع فيها بعد الإفراج عن الميزانية الخاصة بسنة 2023. وبعد دخول السيارات والشروع في عملية البيع. كما أشار المتحدث إلى أن العديد من الخدمات ما زالت تعمل عليها اللجنة الوطنية وهذا خدمة لمصلحة العمال.

ومن بين الخدمات المتوفرة المساعدات الإجتماعية، مثل منح الأيتام والأرامل غير العاملة ومنح التقاعد والإعاقة والوفاة، زيادة على الخدمات الصحية المتوفرة. على غرار التكفل بمصاريف العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل. والتكفل بمرضى السرطان والتضامن الوطني مثل الحوادث والكوارث والحالات القاهرة.

كما أكد المتحدث على أن السلفيات والقروض تشمل أيضا إعانات السكن ورحلات العمرة. مشيرا في ذات الوقت إلى أنه سيتم ضبط الإجرءات الخاصة بكل سلفية. خلال الأيام القليلة القادمة بعد إفراج وزارة التربية عن الميزانية.