1000رسالة ماستر ودكتوراه تنتظر المناقشة قبل شهر جوان 

تعرف مناقشة رسائل الماستر والدكتوراه تجميدا بسبب جائحة كورونا رغم عمل الأساتذة المشرفين على تأطير طلبتهم عن بعد من خلال التحاضر المرئي الذي ساهم في تقدم الطلبة الباحثين في أعمالهم .

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار اون لاين فإن عدد الرسائل المعنية بالمناقشة قبل شهر جوان قدرت تقريبا بالف رسالة منها رسائل الدكتوراه التي أنهى أصحابها كل الإجراءات الخاصة بالمناقشة في شهر فيفري الماضي ويتعلق الأمر بالطلبة الذين تجاوزت مدة بحثهم اكثر من خمس سنوات .

وتشير المعلومات المتوفرة لدى النهار إلى أن وزارة التعليم العالي ستوجه تعليمة في القريب العاجل إلى المؤسسات الجامعية من اجل تمديد فترة المناقشة إلى شهر سبتمبر كما سيتم تمديد فترة البحث بالنسبة للطلبة الدكتوراه وهذا حسب وضعية كل طالب ومدى تقدمه في بحثه.

ويأتي هذا في الوقت الذي يتخوف فيه بعض الأساتذة ورؤساء الجامعات من اكتظاظ المناقشات خاصة إذا تزامنت مع الدخول الجامعي المقبل .