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105 شهيد من بينهم 26 من البوليزاريو إثر سقوط الطائرة في البليدة

أخبار الجزائر
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105 شهيد من بينهم 26 من البوليزاريو إثر سقوط الطائرة في البليدة
بقلم أسماء.ع

سجلت الحماية المدنية،  سقوط 105 شهيد من بينهم 26 من البوليزاريو، إثر سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك.

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