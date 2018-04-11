105 شهيد من بينهم 26 من البوليزاريو إثر سقوط الطائرة في البليدة
سجلت الحماية المدنية، سقوط 105 شهيد من بينهم 26 من البوليزاريو، إثر سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك.
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سجلت الحماية المدنية، سقوط 105 شهيد من بينهم 26 من البوليزاريو، إثر سقوط الطائرة العسكرية في بوفاريك.
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سجلت الحماية المدنية، سقوط عدد من الشهداء إثر سقوط طائرة من نوع أليوشين، قرب مطار بوفاريك بالبليدة.
وحسب شهود عيان ، فإن الطائرة العسكرية سقطت داخل…
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