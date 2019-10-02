107 راغبا في الترشح لرئاسيات ديسمبر سحبوا استمارات التوقيعات

الوطني
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107 راغبا في الترشح لرئاسيات ديسمبر سحبوا استمارات التوقيعات
بقلم أسماء.ع

بلغ عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر 2019، إلى 107 شخصية.

وكان المكلف بالإعلام على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، قد توقع أن يتضاعف عدد الراغبين في الترشح قبل نهاية المدة المحددة يوم 25 أكتوبر.

وقال علي دراع، أن السلطة تسجل يوميا، قدوم 10 إلى 15 شخصية راغبة في الدخول إلى الاستحقاقات المقبلة.

ومن أبرز الشخصيات التي أعلنت ترشحها للرئاسيات، علي بن فليس عن حزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون.

في حين، قرر كل من عبد الله جاب الله، وعبد الرزاق مقري، عدم خوض غمار الانتخابات.


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