11ألف مترشح للمحليات من قطاع التربية

أحصت وزارة التربية الوطنية اليوم السبت حوالي 11 ألف منتمي لسلك التربية ترشحوا للموعد الإنتخابي المقبل، وهو ما يمثل 6.35 من مجموع المترشّحين.

وفي منشور لها على الفايسبوك، سجّلت الوزارة 10983 مستخدم، موزعين بين 5772 إداري و5211 أستاذ مرشّح للإنتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الـ 23 من نوفمبر الجاري.

وكان المستشار بوزارة التربية الوطنية محمد شايب الذراع قد أكّد منذ يومين بإحصاء حوالي 11 ألف أستاذ مترشّح للمحليات القادمة.

مع توظيف أساتذة مؤقّتين وبرمجة ساعات إضافية للتكفل بالتلاميذ إلى حين إلتحاق الأساتذة الاصليّين بمناصب عملهم.