12 سنة لـ”مدام مايا” و10 سنوات للـ”هامل” في قضية حجز “الدوفيز” بموريتي

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
12 سنة لـ”مدام مايا” و10 سنوات للـ”هامل” في قضية حجز “الدوفيز” بموريتي
بقلم النهار أونلاين

أدانت محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، في حق شفيع الغازي، عقوبة سنتين حبس نافذة، وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج.

كما أدانت المحكمة، بن سمينة لقاسم،  بعقوبة 3 سنوات حبس  و مليون دج غرامة  و تبرئته من جنحة تبييض الاموال.

بلعاشي فراح  ادانتها بعقوبة 5 سنوات حبس و 3 مليون دج غرامة مع الامر بمصادرة حميع ممتلكاتها العقارية و المنقولة.

بلعاشي ايمان ادانتها بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 3 مليون دج غرامة مالية مع التمر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية و المنقولة.

بوطالب مصطفى ادانته بعقوبة 5 سنوات و مليون دج غرامة و تبرئته من تهمة تبييض الاموال.

قوجيل كريم ادانته بعقوبة 3 سنوات خيس و مليون دج غرامة.

بلعيد  عبد الغني ادانته بعقوبة 7 سنوات حبس و مليون دج غرامة  نافذة.

الهامل عبد الغني ادانته ب10 سنوات حبس و مليون دج فرامة مالية نافذة.

غازي محمد ادانته بعقوبة 10 سنوات حبس نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة.

زعلان عبد الغني ادانته بعقوبة 10 سنوات حبس نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة.

شريفي محمد ادانته بعقوبة 10 سنوات حبس نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة مع تبرئته من جنحة انتحال صف.

يحياوي عمر ادانته بعقوبة 10 سنوات حبس و مليون دج غرامة مع الامر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية و المنقولة و تأييد الأمر بالقبض الدولي.

نشيناش زوليخة شفيقة ادانتها بعقوبة 12 سنة حبس نافذة و 7 مليون دج غرامة مالية نافذة مع الامر بمصادرة جميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة

بن عيشة ميلود ادانته بعقوبة 10 سنوات حبس  و مليون دج غرامة مالية

حرمان محمد الغازي وعبد الغاني زعلان وعبد الغني هامل من ممارسة حقوقهم المدنية لمدة 5 سنوات

إلزام الهامل عبد الغني دفع للطرف المدني الخزينة العمومية  مبلغ 3 مليون دج

محمد الغازي  إلزامه بدفع للخزينة العمومية مبلغ 7 مليون دج

زعلان عبد الغني الزامه بدفع مبلغ مليون دج للخزينة العمومية مع سحب جوازات سفر  لابنتي زوليخة نشناش  فراح و ايمان

نشناش زوليخة وابنتيها الزامهم  بدفع 600 مليون دج للخزينة العمومية

مصادرة جميع الاملاك والعقارات المتهمة الرئيسية و ابنتيها


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=903337

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com