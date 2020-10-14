12 سنة لـ”مدام مايا” و10 سنوات للـ”هامل” في قضية حجز “الدوفيز” بموريتي

قضت محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، بعقوبة 12 سنة حبس نافذ و6 مليون دج غرامة مالية في حق المتهمة نشناش زوليخة “مدام مايا”.

كما قررت المحكمة مصادرة جميع ممتلكات المدعوة “مدام مايا” وابنتيها العقارية والمنقولة، مع سحب جوازات سفرهن.

وألزمت المحكمة نشناش زوليخة وابنتيها فراح وإيمان، بدفع 600 مليون دج للخزينة العمومية.

أما ابنتيها بلعاشي فراح وإيمان ادانتها بعقوبة 5 سنوات حبس و3 مليون دج غرامة مالية مع الأمر بمصادرة حميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة.

وتتابع زوليخة رفقة ابنتيها بقضية فساد تتعلق بحجز أكثر من 11 مليار سنتيم، ومبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة موريتي.

وتورط رفقة “مدام مايا” ، مسؤولين، ووزراء سابقين.

وأدانت المحكمة المدير العام السابق للأمن الوطني، هامل عبد الغني، بـ10 سنوات حبس ومليون دج غرامة مالية نافذة.

وتم إدانة غازي محمد، والمتورط هو الآخر بقضية “مدام مايا” بعقوبة 10 سنوات حبس نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة.

كما حرم كل من محمد الغازي وعبد الغاني زعلان وعبد الغني هامل من ممارسة حقوقهم المدنية لمدة 5 سنوات.

وتم إلزام الهامل عبد الغني دفع للطرف المدني الخزينة العمومية مبلغ 3 مليون دج، ومحمد الغازي بـ7 مليون دينار.

كما أدانت المحكمة، بن سمينة لقاسم، بعقوبة 3 سنوات حبس ومليون دج غرامة وتبرئته من جنحة تبييض الاموال، وشفيع الغازي، بسنتين حبس نافذة، وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار.

وأدانت المحكمة، كل من زعلان عبد الغني، شريفي محمد بعقوبة 10 سنوات حبس نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة.

وبرأت ذات المحكمة شريفي محمد، من جنحة انتحال صفة.

وجاءت أحكام المتهمون الباقون كما يلي

-يحياوي عمر ادانته بعقوبة 10 سنوات حبس و مليون دج غرامة مع الأمر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية والمنقولة وتأييد الأمر بالقبض الدولي.

-بن عيشة ميلود ادانته بعقوبة 10 سنوات حبس ومليون دج غرامة مالية

-بوطالب مصطفى ادانته بعقوبة 5 سنوات ومليون دج غرامة وتبرئته من تهمة تبييض الاموال.

-قوجيل كريم ادانته بعقوبة 3 سنوات خيس ومليون دج غرامة.

-بلعيد عبد الغني ادانته بعقوبة 7 سنوات حبس ومليون دج غرامة نافذة.