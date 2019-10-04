120 راغبا في الترشح.. والسلطة لم تستلم لحد الساعة أي ملف ترشح للرئاسيات

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن 120 راغبا في الترشح للانتخابات الرئاسية سحبوا إستمارات إكتتاب التوقيعات.

من جهته قال علي ذراع، المكلف بالإعلام لدى السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إن السلطة لم تستلم أي ملف للترشح للرئاسيات.

وكانت السلطة قد أعلنت في بيان لها أنه سيتم غدا تنصيب المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وسيقوم رئيس السلطة محمد شرفي بالإعلان عن قائمة المندوبين الولائيين لهذه السلطة في ندوة صحفية يعقدها اليوم الجمعة على الساعة الـ14 زوالا بمقر السلطة بالجزائر العاصمة.