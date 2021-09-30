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أخبار الجزائر

14 جريحا في إنحراف شاحنة بسطيف

بقلم فطومة حيدر
14 جريحا في إنحراف شاحنة بسطيف
حادث مرور
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أصيب 14 شخصا بجروح مختلفة على إثر حادث مرور، تمثل في انحراف شاحنة من الحجم الكبير مُحمّلة بحصى البناء، بولاية سطيف.

ووقع الحادث في حدود الساعة العاشرة صباحا، على مستوى مدخل بلدية عموشة على الطريق الوطني رقم 9. وتمثل في انحراف شاحنة محملة بحصى البناء، واصطدامها بعدة مركبات كانت في مسارها باتجاه بجاية.

وتسبب الحادث في أضرار كبيرة بالعديد من السياراة، وإصابة 14 شخصا بجروح متفاوتة تم تحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بعموشة. ونقل امراتين اثنتين إلى مستشفى سعادنة عبد النور .

حادث مرور سطيف

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