14 قتيلا و180 جريحا في حادث قطار بجنوب افريقيا

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 180 آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء اصطدام قطار ركاب بشاحنة،

قبل أن تشتعل فيه النيران بغرب مدينة جوهانسبورغ بجنوب افريقيا، حسب حصيلة أولية مؤقتة.

وقال المتحدث باسم السلطات الصحية بالمنطقة موندلي مفامبي، في تصريح للصحافة”بلغت حصيلة القتلى 14 وأصيب 180 شخصا على الأقل بجروح”

مشيرا إلى أنه “يخشى أن يتم العثور على مزيد من الجثث مع تواصل عمليات البحث والانتشال والانقاذ”.

واندلعت النيران في عدة مقطورات خرجت عن السكة قرب مدينة كرونستاد (200 كلم جنوب غرب جوهانسبرغ)

وارتفعت أعمدة الدخان الأسود من المقطورات التي انقلبت قرب طريق، حسب التقارير الاعلامية.

وقال مسؤولون في شركة سكة الحديد، إن فرق الانقاذ تبحث تحت الركام عن ركاب علقوا في الداخل،

مؤكدين وجود مسافرين مازالوا عالقين داخل العربات، ولا يزال عمال الإغاثة يبحثون عن ناجين.