14 مترشح لرئاسيات 12 ديسمبر يسحبون استمارات التوقيعات

سحب 14 راغبا في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر استمارات اكتتاب التوقيعات الى غاية اليوم الجمعة حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأوضح المكلف بالإعلام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي ذراع، أن من بين الراغبين في الترشح يوجد ممثلي أحزاب وأحرار.

ومن بين الذين سحبوا استمارات الاكتتاب، ذكر المتحدث، علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، و عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء، و علي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري، و مراد عروج، رئيس حزب الجزائر للرفاه.

واوضح ذراع ان عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات تجري في “ظروف حسنة” خاصة في المقر الجديد المتواجد بنادي الصنوبر والذي يتوفر على جميع المستلزمات التي تسهل من مهمة طاقم اللجنة.

واضاف ان رئيس السلطة محمد شرفي وجه اليوم مراسلة الى الوزير الأول نور الدين بدوي من أجل تحويل صلاحيات وزارات الداخلية والعدل والخارجية فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الى السلطة وفقا لما ينص عليه القانونان العضويان المتعلقان بالانتخاب.

وبإنشاء هذه السلطة التي ستتكفل بجميع مراحل العملية الانتخابية.