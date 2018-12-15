140 عارضا جزائريا وأجنبيا في الصالون الدولي الرابع للتمور ببسكرة‎

تنطلق اليوم السبت، فعاليات الصالون الدولي للتمور ببسكرة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويعرف الصالون مشاركة 140 عارضا جزائريا وأجنبيا.

ويعتبر هذا الصالون بمثابة الفضاء الأمثل بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين لإعطاء دفع إضافي للإنتاج، حسب الأمين العام للغرفة الفلاحية ببسكرة، محمد فوزي غمري.

وينشط هذا الصالون منتجون للتمور ومشتقاتها، من الولاية وخارجها.

بالإضافة إلى متعاملين اقتصاديين، من عدد من الدول على غرار تونس ومصر وإمارة دبي .

فضلا عن حضور سفراء و ممثلي البعثات الاقتصادية والتجارية، لدى السفارات المعتمدة بالجزائر.

وسيتم على هامش الصالون تقديم مداخلات حول “آليات ترقية شعبة التمور”.

و “التعرف على المزايا التحفيزية التي تم وضعها لصالح توسيع الإنتاج”، و “الإمكانات المتاحة لترقية الصادرات” .

وللتذكير فإن الصالون الدولي للتمور في طبعته الرابعة، تشرف على تنظيمه الغرفة الفلاحية لولاية بسكرة، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الزيبان وغرفة الصناعة التقليدية والحرف.