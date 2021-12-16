142 قاضيا مترشحا لانتخابات 20 ديسمبر

كشف عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الاختام ان عدد القضاة الذين أبدوا رغبتهم في الترشح لانتخابات عضوية المجلس الأعلى للقضاء بلغ 142 قاضيا. المقرر إجراءها يوم 20 ديسمبر المقبل.

وفي كلمة القاها الوزير قال ان عدد القضاة الذين أبدوا رغبتهم في الترشح لانتخابات عضوية المجلس الأعلى للقضاء غير مسبوق. وأضاف الوزير ان أن ارتفاع عدد القضاة المرشحين لعضوية “أول” مجلس أعلى للقضاء بعد التعديلات الدستورية الأخيرة “دليل على وعي القضاة بأهمية المرحلة” ودور هذه الهيئة.

وتابع الوزير أنه تم لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري “دسترة” تشكيلة المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية بصفته “الضامن لإحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد. إلى جانب رفع عدد القضاة المنتخبين من 10 إلى 15 قاضيا مع مراعاة تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة.

لتصبح هذه الهيئة مكونة من الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا للرئيس، ورئيس مجلس الدولة و15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم. بالإضافة إلى قاضيين إثنين من التمثيل النقابي للسلك القضائي، واصفا تلك التعديلات ب”المكاسب” الجديرة ب”التنويه”.

وأشار طبي أنه من “أهم” تلك المكاسب التي حققتها السلطة القضائية هي “تعزيز” مهام المجلس الأعلى للقضاء و جعله ضامنا للإستقلالية. وفقا لمقتضات المادة 180 من الدستور التي أجازت للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس بإستقلاليته.

وأشرف وزير العدل حافظ الأختام على افتتاح يوم دراسي حول إشكالية “استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة”. بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية على التوالي، الطاهر ماموني وبوعلام بوعلام.