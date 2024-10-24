ممنوع رسو السفن بميناء الجزائر

أعلنت شركة ميناء الجزائر، اليوم، عن إعادة تعديل برنامج دخول وخروج السفن، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى غاية 1 نوفمبر 2024.

وأوضحت شركة ميناء الجزائر في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك أنه بمناسبة إحياء الذكرى الـ70 لاندلاع ثورة فاتح نوفمبر 1954 المجيدة، سيتم إجراء مناورات بميناء الجزائر العاصمة.

وعليه تقرر، منع الرسو في ميناء الجزائر لجميع السفن، تعليق الإرساء والإنزال من الساعة 5 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

كما أشار البيان أنه سيتم منح نافذة، خاصة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5 صباحا، للسفن للرسو والخروج من الأرصفة.

وستقوم “EPAL”، وفقا للبيان، بالتبليغ عن أي تغييرات تطرأ على هذا البرنامج مع مجتمع المنفذ بأكمله.