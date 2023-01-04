15 سنة سجنا نافذا لأفراد عصابة مختصة في سرقة المنازل

ادانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء عصابة اجرامية تتكون من ثلاث أفراد، ب15 سنة سجنا نافذا.

وتم متابعة المعنيين، بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة مع حمل سلاح ظاهر والتهديد والضرب والجرح العمدي.

وزرعت العصابة، الرعب في نفوس المواطنين بالمنطقة الصناعية الدار البيضاء. إثر ارتكابهم جرائم سطو متعددة، تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح ناري.

ونزلت العقوبة بعدما التمست النيابة العامة في حقهم توقيع عقوبة السجن المؤبد.

مثول المتهمين أمام العدالة، جاء عقب وقوعهم في قبضة عناصر الشرطة بعدما تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الأول. وبحوزته هاتف نقال مسروق بدون شريحة من نوع “نوكيا”.

كما تبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهمين ارتكبوا سلسلة من السرقات باستعمال سلاح ناري من نوع “برينيطا “09. تم السطو عليه على مستوى الطريق السريع بمنطقة الدار البيضاء خلال عملية سطو طالت منزل.

أين تم سرقة خزانتين من الذخيرة إضافة إلى مبلغ مالي قدره 2200 دينار جزائري.

وقبل أن يفروا على متن المركبة، قاموا بربط صاحب المسكن، بحبل بلاستيكي. كما اتفقوا بعد يومين من الحادثة على استهداف شقة فاخرة بالحميز التي تسللوا إليها ليلا وهم مدججين بالاسلحة.