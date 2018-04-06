15 عاما سجنا لفرنسيين اثنين قاتلا في سوريا

أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الجمعة، على فرنسيين اثنين توجها إلى سوريا للقتال، بالسجن 15 عاما مع إلزام قضاء ثلثي عقوبتهما.

وكان القضاء طالب بإنزال عقوبة السجن 20 عاما بالمتهمين، أي العقوبة القصوى، مع إلزام قضاء ثلثي عقوبتهما.

وقال المحامي العام جوليان إيرود: “أطلب منكم إنزال أقصى عقوبة لتهم خطيرة جدا”،

مضيفا “أود أن تتمكن ديموقراطيتنا من الدفاع عن نفسها”.

وتوجه المتهمان صيف 2013 إلى سوريا حيث انضما إلى “جبهة النصرة” ثم “تنظيم داعش”،

ويتهمهما القضاء بالمشاركة في عمليات عسكرية وتجاوزات ارتكبتها هذه المجموعات، كما أظهرت صورة أحدهما وهو يحمل رأسا مقطوعة.

وأشار محاميا المتهمين إلى أن موكليهما “شابان طائشان”، وطلبا من المحكمة عدم الرضوخ للخوف بل الاستناد إلى العناصر الموضوعية في الملف.