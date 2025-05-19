مازة: “حان الوقت لقول وداعا لكن جزئ من هيرتا سيبقى في قلبي”

ودّع الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، اليوم الإثنين، ناديه عيرتا برلين الألماني، برسالة طويلة، ومؤثرة، بمناسبة رحيله عن الفريق.

وكتب مازة، عبر حسابه على “انستغرام”: “اليوم هو أحد تلك اللحظات التي يصعب وصفها بالكلمات. بعد سنوات عديدة في نادي هيرتا برلين، حان الوقت لقول وداعًا لنادي كان يعني لي أكثر بكثير من مجرد قميص، كانت هيرتا، بمثابة منزل، عائلة، ومدرسة في آن واحد. أنا فخور، وممتن”.

وأضاف: “وأود أن أشكر بشكل خاص جميع المدربين الذين دعموني، وآمنوا بي، أشكر بصدق زيكي نويندورف،وبنيامين ويبر، وهما شخصان آمنا بي عندما كانت الأمور صعبة، بدون دعمكم، لم يكن من الممكن تحقيق العديد من الأشياء”.

وأردف الدولي الجزائري: “شكرًا لجميع موظفي النادي، ولأولئك الذين يعملون خلف الكواليس ويفعلون الكثير من أجلنا، وبالطبع شكرًا للجماهير التي دعمتنا دائمًا، لقد كان دعمكم بمثابة حافز وقوة دافعة”.

وختم ابراهيم مازة: “أترك النادي بكل تواضع وفخر، وحماس كبير لما ينتظرني، لكن جزءًا من هيرتا، سيبقى دائمًا في قلبي”.