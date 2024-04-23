16 جريح في حادث مرور بعنابة

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية و دائرة البوني، أسفر عن إصابة 16 شخصا.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في اصطدام ما بين حافلتين،واسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح مختلفة. تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى.

يشار أن مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 07سا44د على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية البوني. من أجل حادث مرور، الذي خلف كحصيلة أولية 5 جرحى لترتفع بعدها إلى 16 جريح.

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