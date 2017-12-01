أسفر إعصار قوي ضرب الهند وسريلانكا عن وفاة 16 شخصا، حسب ما أفاد به سلطات البلدين اليوم الجمعة .

وأدى إعصار “أوكهي” إلى وفاة 9 أشخاص في الهند و7 آخرين في سريلانكا المجاورة

حيث أن معظمهم سحقا تحت أشجار اقتلعتها الرياح التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العنيفة التي رافقت الإعصار، إلى إغلاق المدارس شيناي عاصمة ولاية تاميل نادو

كما أسفر الإعصار عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة

قبل أنّ يتوجه إلى جنوب الهند من سريلانكا، وتتوقّع الإرصاد الجوية تفاقم الوضع

وأدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة قبل أن يتوجه إلى جنوب الهند من سريلانكا.