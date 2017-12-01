16 قتيلا و100 مفقود في إعصار ضرب الهند وسريلانكا

أخبار العالم
  • -
  • 0
16 قتيلا و100 مفقود في إعصار ضرب الهند وسريلانكا
بقلم أمينة ج

أسفر إعصار قوي ضرب الهند وسريلانكا عن وفاة 16 شخصا، حسب ما أفاد به سلطات البلدين اليوم الجمعة .

وأدى إعصار “أوكهي” إلى وفاة 9 أشخاص في الهند و7 آخرين في سريلانكا المجاورة
حيث أن معظمهم سحقا تحت أشجار اقتلعتها الرياح التي بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العنيفة التي رافقت الإعصار، إلى إغلاق المدارس شيناي عاصمة ولاية تاميل نادو

كما أسفر الإعصار عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة
قبل أنّ يتوجه إلى جنوب الهند من سريلانكا، وتتوقّع الإرصاد الجوية تفاقم الوضع

وأدى الإعصار إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة قبل أن يتوجه إلى جنوب الهند من سريلانكا.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2017

تطويرALM Digital