16 مليون مشترك لمتعامل الهاتف النقال “جيزي” نهاية 2018

تسعى شركة الإتصالات الجزائرية “جيزي”، من خلال مشروعها الإستثماري في الجزائر زيادة عدد مشتركيها وإضافة مليون متعامل سنة 2018.

حيث أكد المسؤول التنفيدي لجيزي “ماثيو جالفيني”، انه سيتم البلوغ 16 مليون مشترك نهاية 2018، بعد أن وصل عدد المشتركين العام الماضي 15 مليون.

وأضاف “جالفيني” لوكالة رويترز، بان الحكومة الجزائرية تسعى لتوسيع شبكة الإستثمار في هذا المجال وعدم الإعتماد على مداخيل النفط والغاز.

حيث وصل المبلغ الإستثماري لشركة جيزي في الجزائر خلال العامين الماضيين 30 مليار دج، أي 253 مليون دولار، وهو المبلغ قابل للزيادة العام المقبل.