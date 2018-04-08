160 ألف “كاركاصة” تسكنها الأشباح منذ 10 سنوات!

الولاة تلقوا تعليمات بإيجاد حلول إما بهدمها أو تسوية وضعيتها وتوزيعها
المساكن تم بناؤها بمواد مغشوشة وأخرى في أرضيات غير ملائمة
مصير المساكن سيكون مرتبطا بالتقارير التي تقدمها هيئة المراقبة التقنية للبناء
أحصت الداخلية والجماعات المحلية أزيد من 160 ألف مسكن مهمل وغير مستكمل، حيث تم التخلي عنها بسبب مشاكل إدارية وبيروقراطية أو مشاكل تقنية تتعلق بالأرضية والعقار الذي تم إنجازها عليه.
قالت مصادر رفيعة المستوى، إن أزيد من 16 ألف مسكن تم إهماله على مدار 10 سنوات الأخيرة، أين راسلت وزارة الداخلية الولاة بضرورة إعادة إحصاء هذه المساكن بشكل دقيق من أجل إيجاد حلول عاجلة لها، إما باستكمالها وتوزيعها على أصحابها، وهدم التي لا تصلح منها وتشكل خطرا على قاطنيها، مستقبلا، بسبب النقائص التقنية التي تعاني منها.
وحسب المعلومات التي تحوزها $ من مصادر موثوقة، فإن عدد الشقق والمساكن غير المستكملة المتخلى عنها، منذ أزيد من 10 سنوات، قد تجاوز 160 ألف شقة على مستوى 48 ولاية. وأضاف ذات المصدر بأن التقارير التي رفعها ولاة الجمهورية بخصوص هذه المساكن المهجورة قد أكدت بأن هذه الأخيرة تواجه إما مشاكل ادارية، أو نتيجة طبيعة العقار الذي أنجزت عليه، أو عدم مطابقتها لمعايير البناء والهندسة المدنية، وهو ما يمنع استغلالها واستكمالها مستقبلا.
وأكد المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار» بأن هذه المساكن مقسمة ما بين مشاريع عمومية في إطار مختلف المشاريع السكنية التي تم تمويلها عن طريق الخزينة العمومية أو بنوك عمومية، أو مشاريع أنجزها خواص في إطار الترقية العقارية أو التعاونيات العقارية، والتي لا تزال متوقفة لأسباب مختلفة.
وشددت الحكومة على ضرورة إيجاد حلول نهائية لهذه المساكن، قبل نهاية السنة الجارية، وهذا من خلال إصدار قرارات بهدم تلك المساكن غير الصالحة للاستكمال والتهيئة، مستقبلا، بالاعتماد على تقارير يتم إنجازها من قبل هيئة المراقبة التقنية للبنايات، فيما تلقى الولاة أوامر بتسوية الوضعية الإدارية للمساكن الأخرى التي تواجه مشاكل من هذا القبيل.
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