أعلنت الرابطة المحترفة، اليوم الخميس، عن برنامج مباريات الجولة 23 من بطولة الرابطة المحترفة، والتي ستُلعب يوم الجمعة، 13 مارس، مع تأجيل مواجهتين من هذه الجولة.

وستفتتح الجولة بمباراتين في الفترة المسائية بداية من الساعة 15:15حين يستقبل اتحاد خنشلة ضيفه شبيبة القبائل بملعب عمار حمام بخنشلة.

فيما يواجه أتلتيك بارادو ضيفه مولودية الجزائر بملعب 20 أوت 1955 .

أما مباريات السهرة المقررة على الساعة 22:00 فستكون على النحو التالي: أولمبي الشلف يستضيف ترجي مستغانم بملعب محمد بومزراق بالشلف.

فيما سيستقبل النادي الرياضي القسنطيني، نجم بن عكنون، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. ومولدية البيض سيلاقي أولمبيك آقبو بملعب زكرياء المجدوب بالبيض. JS Saoura

ومن جهته سيستقبل شبيبة الساورة، مولودية وهران، بملعب 20 أوت 1955 ببشار.

كما تقرر تأجيل مواجهتين من هذه الجولة، وهما: مستقبل الرويسات أمام إتحاد الجزائر ووفاق سطيف أمام شباب بلوزداد، لإرتباطات الفريقين بدور ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.