17 ضحية في اصطدام حافلة بجدار في العاصمة

سجلت وحدات الحماية المدنية، اليوم السبت، حادث انحراف حافلة نقل المسافرين تابعة لمؤسسة النقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر. كما أشار بيان الحماية المدنية، إلى أن الانحراف تبعه اصطدام الحافلة بجدار.

في حين، ذكر البيان ذاته، أن الحادث وقع على الساعة السابعة و 51 دقيقة صباحا. ويتعلق الأمر بحافلة تربط خط سطاولي ومحطة 02 ماي، بالطريق الوطني رقم 11 ببلدية القصبة.

كما خلف الحادث إصابة 17 شخص بجروح خفيفة، تم إسعافهم ونقلهم لمستشفى لمين دباغين بباب الواد ومستشفى مصطفى باشا.