175 مليار سنتيم ديون “سونلغاز” لدى المؤسسات والإدارات بالجلفة

باشرت مصالح مديرية “سونلغاز” بالجلفة بقطع الكهرباء والغاز عن المواطنين المتخلفين عن تسديد قيمة الفواتير المستحقة لدى الزبائن.

وبحسب المديرية، فإن العملية تندرج في إطار تحصيل الديون المترتبة عن التأخر وكذا عمليات القرصنة وكل الزبائن الذين استفادو من الكهرباء بطرق غير قانونية.

وأشارت مديرية التوزيع بولاية الجلفة،أن لها ديونا فاقت 175 مليار سنتيم على عاتق المشتركين منها 60 مليار على عاتق الزبائن العاديين.

إضافة الى 115 مليار سنتيم على الشركات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن أضطرت لقطع التزود بعد الخسائر التي تكبدتها الشركة جراء التأخر والتهرب في دفع المستحقات.