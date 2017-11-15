سخّرت المديرية العامة للأمن الوطني، 180 ألف شرطي لتأمين الإنتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر الجاري.

كشف نائب مدير الشّرطة الحضارية، سعدي مجيد، خلال منتدى الأمن الوطني، أنّ المديرية سخرت 180 ألف شرطي.

من بينهم أزيد من 50 ألف شرطي بـ 4861 مركز تابعة لإختصاص الأمن الوطني.

كما تسهر ذات المصالح على تأمين 31676 مكتب اقتراع تابع لاختصاص الأمن الوطني.

إلى جانب تسخير الوحدات الجوية المقدرة بـ 14 وحدة على المستوى الوطني.

و أكّد أنّ مصالحه سخّرت وحدات الدّعم وكتائب التدخّل السّريع ووحدات حفظ النظام.

مبرزا أنّ، جميع هذه التشكيلات تكون في حالة تأهّب، حيث تعمل على مدار 24 ساعة .

كما يتضمن المخطط الأمني وضع أفراد على مستوى مراكز و مكاتب الانتخاب 48 ساعة قبل بداية العملية الانتخابية.

وأكد ذات المسؤول على إشراك مركز القيادة و السيطرة المجهز بـ 1314 كاميرا تم تنصيبها بالعاصمة.