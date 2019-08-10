180 ألف مسافر غادروا العاصمة أسبوع قبل عيد الأضحى

كشف الرئيس المدير لعام لشركة إستغلال المحطات البرية بالجزائر العاصمة عز الدين بوشهيدة، أن قرابة 180 ألف مسافر غادروا العاصمة خلال أسبوع.

وتتوقع الشركة تسجيل تدفق ما بين 18 إلى 20 ألف مسافر اليوم السبت عشية عيد الأضحى.

و في ذات السياق كشف نفس المتحدث، أن الخميس الماضي كان بمثابة يوم الذروة بالنسبة لعدد المسافرين.

أين تم تسجيل قرابة 28 إلى 29 ألف مسافر، وهو ما دفع بشركة “سوغرال” إلى برمجة 42 رحلة إضافية.

وتوجه معظم المسافرين لقضاء أيام عيد الأضحى المبارك المناسبة العظيمة مع ذويهم تم أخذه بعين الإعتبار من قبل شركة “سوغرال”.

حيث تم تسطير برنامج خاص تضمن تقريبا 800 رحلة، وتم تسخير رحلات إضافية وإحتياطية تحسبا لأي تدفق إضافي للمسافرين.

و بخصوص البرنامج المسطر من قبل الشركة يومي العيد، أكد بوشهيدة عن ضمان الحد الأدنى للخدمة فقط.

فالرحلات المعنية تتعلق فقط بالمسافات القصيرة وذلك لنقص عدد المسافرين المتوافدين للمحطة يوم العيد بالذات.

وسيتم برمجة الرحلات وفقا لتوقيت زمني إستثنائي يوم العيد، وذلك ببرمجة إنطلاقة واحدة كل ساعة على أقصى تقدير يوضح بوشهيدة.